Marcel Hirscher sezonu kapattı

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Marcel Hirscher sezonu kapattı

35 yaşındaki yıldız kayakçı Marcel Hirscher, antrenman sırasında yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle geçirdi. Pazartesi başarılı bir operasyon geçiren Hirscher, sezonun geri kalanında yarışamayacak.

Ünlü kayakçı Marcel Hirscher, bu sezonki yarışlardan men edildi. 35 yaşındaki Hirscher, antrenman sırasında sağ dizinden çapraz bağ yırtığı nedeniyle sakatlandı. Avusturya doğumlu sporcu, Hollanda adına yarışıyor ve bu ciddi sakatlık sonrasında bu sezon bir daha piste çıkamayacak.

Hirscher, pazartesi akşamı başarılı bir operasyon geçirdi, ancak sezonun geri kalanında yarışma şansı bulunmuyor. Kayak dünyası, Hirscher’ın yeni sezonda geri dönüş yapıp yapamayacağı konusunda belirsizlik yaşıyor. Hirscher, geçmişte kazandığı sayısız madalya ile tanınan bir isim olarak, bu sakatlık sonrası kariyerinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

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