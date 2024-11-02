Marcelo oyuna girmeden önce hocasıyla tartıştı kulübeye döndü

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Marcelo oyuna girmeden önce hocasıyla tartıştı kulübeye döndü

Bir dönem Real Madrid forması giyen Marcelo’nun yedek kulübesinde yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Brezilyalı savunmacı, oyuna girmeden önce hocasıyla yaşadığı tartışma sonrası kulübeye gönderdi. O anlar canlı yayına yansıdı.

Brezilya Serie A'da Fluminense ile Gremio karşı karşıya geldi. Maçın son dakikaları ilginç bir ana sahne oldu.

Fluminense Teknik Direktörü Mano Menezes, 2-1 önde oldukları 90. dakikada Marcelo'yu oyuna almak için yanına çağırdı.

Marcelo maça girmek için saha kenarına geldiğinde hocasıyla bir diyalog yaşadı. Konuşma sonrası sinirlendiği gözlemlenen Menezes, Marcelo'ya tepki gösterip deneyimli sol beki kulübeye geri gönderdi.

Yayına yansıyan bu anlar sosyal medyada viral oldu.

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