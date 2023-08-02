Marcelo rakibinin ayağını kırdı. Gözyaşları içinde oyundan çıktı

Editör: Hamza Özalkuş

Libertadores Kupası'nda Argentinos Jrs. ve Fluminense takımları karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 58. dakikasında Real Madrid'in eski oyuncusu ve şimdilerde ise ülkesi takımlarından Fluminense'de oynayan Marcelo, rakibine çalım atarken Luciano Sanchez'in ayağının kırılmasına neden oldu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHAYI TERK ETTİ

Talihsiz anın ardından kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu oyundan gözyaşlarıyla çıkarken, maç sonunda ise açıklama yaptı: "Bugün çok zorlu bir an yaşadım, bir meslektaşıma istemeden zarar verdim. Geçmiş olsun Luciano Sanchez."