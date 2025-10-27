Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor.

En-Nesyri'nin 5. ve 21. dakikalarda attığı gollerle Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Sarı lacivertlilerin ikinci golünde asisti yapan isim Marco Asensio oldu. Bu gol pasıyla İspanyol oyuncu, sarı lacivertli formayla ilk asistini yaptı.

Sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübünden transfer edilen 29 yaşındaki Asensio, Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta görev aldı.

Asensio, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük karşılaşmaların birer gol atmıştı. Asensio'nun iki golünde de asisti Kerem Aktürkoğlu yapmıştı.