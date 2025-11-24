Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio, attığı 2 gol ve yaptığı asistle yıldızlaştı. Kanarya'da her geçen gün daha iyiye giden yıldız futbolcunun yeni hedefi belli oldu.

Marco Asensio geri dönmek istiyor! - Resim : 2

MARCO ASENSIO YENİDEN MİLLİ FORMAYI İSTİYOR

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Marco Asensio, kulüpteki performansıyla yeniden eski günlerin dönüş sinyallerini vermeye devam ediyor. Taraftarların sevgilisi olan tecrübeli 10 numaranın yeniden İspanya Milli Takımı'na seçilmek istediği öne sürüldü.

