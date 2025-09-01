Marco Asensio, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında atağa takviye yaptı. Sarı-lacivertli ekip daha önce her konuda el sıkıştığı Marco Asensio'nun takımı Paris Saint-Germain ile de bonservisi hakkında uzlaşma sağladı.

29 yaşındaki oyuncu gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaptı. İspanyol futbolcuyu Fenerbahçeli idareciler karşılarken, pasaport kontrollerinden sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Asensio'yu karşılamak için alana gelen sarı-lacivertli seyirciler de yıldız isme tezahüratlarda bulundu.

Asensio’nun, gün içinde sağlık testlerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması öngörülüyor.