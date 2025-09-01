Marco Asensio, İstanbul'a geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Fenerbahçe’nin transferde mutabakat sağladığı İspanyol oyuncu Marco Asensio, İstanbul’a ulaştı.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında atağa takviye yaptı. Sarı-lacivertli ekip daha önce her konuda el sıkıştığı Marco Asensio'nun takımı Paris Saint-Germain ile de bonservisi hakkında uzlaşma sağladı.

29 yaşındaki oyuncu gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaptı. İspanyol futbolcuyu Fenerbahçeli idareciler karşılarken, pasaport kontrollerinden sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Asensio'yu karşılamak için alana gelen sarı-lacivertli seyirciler de yıldız isme tezahüratlarda bulundu.

Asensio’nun, gün içinde sağlık testlerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması öngörülüyor.

Son Haberler
Koca TIR otomobili önüne kattı
Koca TIR otomobili önüne kattı
Adana Demirspor Başkanı istifa etti
Adana Demirspor Başkanı istifa etti
Marco Asensio, İstanbul'a geldi
Marco Asensio, İstanbul'a geldi
İstanbul'da balıkçılık av sezonu açıldı
İstanbul'da balıkçılık av sezonu açıldı
Kereste fabrikası alevlere teslim oldu
Kereste fabrikası alevlere teslim oldu