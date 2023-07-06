Marco Asensio PSG'de

2015'ten beri Real Madrid formasıyla birçok başarılar kazanan Marco Asensio, sözleşmesinin bitmesinin ardından PSG'ye transfer oldu.

Marco Asensio PSG'de

İspanyol devi Real Madrid ile sözleşmesini tamamlayan Marco Asensino'nun yeni takımı Fransız devi olan Paris Saint-Germain oldu. Fransız temsilcisi, Asensio ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Asensio ise yeni takımına katılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu büyük kulübün, PSG'nin bir parçası olmak bir ayrıcalık. Takım arkadaşlarıma katılmak ve büyük hedeflere ulaşmak için onlarla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Geçen sezon Real Madrid ile tüm kulvarlarda 51 maça çıkan İspanyol orta saha, 12 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

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