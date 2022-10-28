Efsane futbolcu Materazzi'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oyunuyla dikkatleri topladı.

28 yaşındaki oyuncuya bir övgü de İtalya ve Inter'de sayısız başarıya imza atan Marco Materazzi'den geldi.

InterTV'ye konuşan Materazzi, "Milan'a Hakan Çalhanoğlu'nun transferine izin verdiği için minnet duymalıyız" ifadesini kullandı.

Materazzi, 28 yaşındaki oyuncunun az konuşan ve işine odaklanmış bir kişiliği olduğuna dikkat çekti. İtalyan spor adamı, "Hakan mücadele etmekten korkmuyor. Onun gibi oyuncular Inter'de hoş karşılanır" dedi.

Marco Materazzi, Hakan'ın, Brozovic'in sakatlığı süresince yokluğunu aratmadığını da sözlerine ekledi.

Temmuz 2021'de Milan'dan ayrılarak Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 15 maçta iki kez fileleri havalandırdı, 3 gol pası verdi.