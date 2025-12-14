Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor Aliağa Petkimspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Büyük bölümü kafa kafaya geçen mücadelede Trabzonspor son çeyreğe ağırlığını koyarak sahadan 105-91'lik skorla galip ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta Tofaş karşısında 41 sayıyla yıldızlaşan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marcquise Reed, bu kez de Aliağa Petkim deplasmanında 30 sayı, 10 asistlik double-double performansıyla maça damga vurdu.

Bu sezon 3. kez üst üste ikinci galibiyetini alan Trabzonspor maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.