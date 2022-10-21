Mardin Artuklu Üniversitesi personel alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet CD/DVD/USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet CD/DVD/USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;

- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesinin 3. maddesinin d fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak (Puanlama Tablosu için Tıklayınız) müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru Süresi ve Yeri:

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1 Doçentliğini Yakın Çağ alanında almış olmak. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kıtlık ve ticaret üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2 Doçentliğini Psikoloji veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanlarının birinden almış olmak. Madde bağımlılığı ile intihar konularında çalışmalar yapmış olmak.

3 Antrozooloji ve Zooarkeoloji konusunda uluslararası indeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

4 Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak. iskemi reperfüzyon ile priapizm konusunda çalışmaları olmak.

5 Doktorasının Ortadoğu Ekonomi Politiği alanında yapmış olmak. Uluslararası işletmelerde politik risk, kriz yönetimi ve stratejik yönetim alanında çalışma yapmış olmak.

6 Hac Antropolojisi üzerine çalışma yapmış olmak.

7 Aile şirketleri, iç kontrol ve risk yönetimi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Ulusal (Üniversitelerde desteklenen bilimsel araştırma projeleri dışında) ve uluslararası projelerde yer almış olmak.

8 Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanında yapmış olmak. Kardiyovasküler hastalıklarda risk faktörleri konusunda çalışmış olmak.

9 Doktorasını Tarım Makinaları alanında yapmış olmak. Güneş Pili Destekli Sulama Sistemleri üzerine çalışmalar ve proje yapmış olmak.

10 Doktorasını Kimya alanında yapmış olmak. Manyetik Nanopartiküller ile hücre kültürlerinde ilaç taşınımı ve uçucu yağlar ile ilgili çalışma yapmış olmak.

11 izokumarinler ve yapay vücut sıvı ortamları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

12 Doktorasını işletme alanında yapmış olmak. işe gömülmüşlük, işe adanmışlık, işten ayrılma niyeti ve teknostres konularında çalışma yapmış olmak.

13 Doktorasını işletme alanında yapmış olmak. Adli muhasebe alanında çalışmalar yapmış olmak.

14 Doktorasını iktisat alanında yapmış olmak. Yükseköğretimin kamusal finansmanı, maliyeti ve gelir eşitsizliği konularında çalışma yapmış olmak.

15 Doktorasını Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış olmak. Coğrafi bilgi sistemleri ve termal uzaktan algılama görüntüleri üzerine çalışma yapmış olmak.

16 Doktorasını Tarla Bitkileri alanında yapmış olmak. Yem bitkileri ve silaj konusunda çalışmalar yapmış olmak.

17 Doktorasını iktisat alanında yapmış olmak. Bilgi ve iletişim teknolojileri, büyüme ve ekonomik karmaşıklık ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

18 Doktorasını Sosyal Hizmetler alanında yapmış olmak. Yaşlıların yalnızlığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

19 Doktorasının Kürt Dili ve Kültürü alanında yapmış olmak. Kurmanci Kürtçesinin morfolojisi ve ağızları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

20 Doktorasını Kürt Dili ve Kültürü alanında yapmış olmak. Folklor ve çocuk edebiyatı alanında çalışma yapmış olmak.

12760/1-1