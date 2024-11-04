Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum! Esenyurt'tan sonra bir hamle daha...

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, Batman Belediyesi Eşbaşkanı Gülistan Sönük, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın 'silahlı terör örgütüne üye' olmak suçundan geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları ile ilgili Basın Açıklamamız: pic.twitter.com/lgqWdn90q0 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 4, 2024

ÜÇ BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Başkanvekili olarak görevlendirildi.Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu ise Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kayyum atanan belediyelerin önünde de polisler tarafından güvenlik önlemleri alındığını belirtti. Mardin ve Batman Valiliği, kent genelinde 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Kayyum sonrası DEM Parti'den ilk açıklama

TÜRK'TEN İLK DEĞERLENDİRME

Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten ilk değerlendirme geldi. Türk, "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!" dedi.

Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin! — Ahmet Türk (@AhmetTurkDEM) November 4, 2024

AYDENİZ: GASPA İZİN VERMEYECEĞİZ

DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz, X hesabından kayyum atanmasına ilişkin şunları söyledi:

"Onlarca yolsuzluğun ve 8 yıllık hukuksuzluğun ardından halkın iradesiyle geri alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı. Halk tarafından seçilenlerin yerine atama yapmak hukuka, demokrasiye ve ahlaka aykırıdır. Bu iktidarın yıllardır halkın iradesini tanımadığı gerçeği, faşist kayyum politikasında somutlaşmıştır. Kayyumunuzu kabul etmiyoruz! Gaspa izin vermeyeceğiz! MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKINDIR VE ÖYLE DE KALACAKTIR!"

Onlarca yolsuzluğun ve 8 yıllık hukuksuzluğun ardından halkın iradesiyle geri alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı. Halk tarafından seçilenlerin yerine atama yapmak hukuka, demokrasiye ve ahlaka aykırıdır. Bu iktidarın yıllardır halkın iradesini tanımadığı… pic.twitter.com/aOcap2r2mI — Saliha Aydeniz (@Saliha_Aydeniz) November 4, 2024

GÜNEŞ: RANTLA, TALANLA ÖRÜLÜ KAYYIM REJİMİNİ SÜRDÜRME KARARI ALDI

DEM Mardin Milletvekili Beritan Güneş'te X hesabından kayyum hamlesine ilişkin, “İktidar, 4 Kasım Siyasi Darbesinin yıl dönümünde, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Batman Belediyesi'ne kayyım atayarak hukuksuzlukla, rantla, talanla örülü kayyım rejimini sürdürme kararı aldı. Halk iradesini tanımayan bu faşist kayyım politikasını tanımıyoruz, kayyımlarınızı kabul etmiyoruz. Belediyeler halkındır, gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz!” dedi.