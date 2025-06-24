Mardin Derik’te yangın! Eski muhtar feci şekilde hayatını kaybetti

Yangın, sabah saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Mahalle sakinleri, evden yükselen dumanı fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde yapılan kontrolde yatalak olan eski muhtar Adil Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.