Mardin Havalimanı'nın yeni adı Aziz Sancar Havalimanı oldu

Mardin Havalimanı'nın adının "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.







Havalimanına ilişkin isim değişikliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Aralık 2022’de Mardin'deki toplu açılış töreninde açıklamıştı.







Nobel Kimya Ödülü, 1901'den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere veriliyor. 1901'den bu yana her yıl verilen ödülü, 2015'te Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar kazanmıştı. Sancar, Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı olmuştu.





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