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Mardin Havalimanı'nın yeni adı Aziz Sancar Havalimanı oldu

Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı Mardin Havalimanı'na verildi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:02
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Mardin Havalimanı'na Aziz Sancar'ın adı verildi

Mardin Havalimanı'nın yeni adı Aziz Sancar Havalimanı oldu
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Mardin Havalimanı'nın adının "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.



Havalimanına ilişkin isim değişikliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Aralık 2022’de Mardin'deki toplu açılış töreninde açıklamıştı.



Nobel Kimya Ödülü, 1901'den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere veriliyor. 1901'den bu yana her yıl verilen ödülü, 2015'te Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar kazanmıştı. Sancar, Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı olmuştu.

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Oğuzhan
26.01.2023 11:28
Bugün okuduğum en güzel haber ,  
 
BOZKURT
26.01.2023 11:09
yakışır çalışkan inançlı milliyetçi bir bilim adamıdır.  
 
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