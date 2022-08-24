Mardin Kızıltepe SYDV işçi alacak

Mardin Kızıltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 5 işçi alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak hizmet görevlisi alınacak.
.Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerliği bitirmiş olmak.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.