Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kızıltepe–Ceylanpınar yolunun Karakuyu Mahallesi mevkisinde sürücülerin kimlikleri ve araç plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle F.Ö. (71), A.Ö. (33), M.Ö. (28), R.Ş. (31) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 37 yaşındaki bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.