﻿Mardin Ömerli SYDV işçi alacak

Mardin Ömerli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 personel alacağını açıkladı.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak temizlik personeli ve yaşlı ve engelli bakım personeli alınacak.

Son başvuru tarihi 20 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Ömerli ilçesinde ikamet etmek,

Askerlik görevini tamamlamış olmak.

GEREKLİ BELGELER

Kimlik Belgesi,

Nüfus ile kayıt örneği,

Adli sicil belgesi,

Diploma,

1 adet fotoğraf,

Sağlık raporu.