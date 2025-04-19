Mardin Savur'da cami tuvaletinde korkunç manzara

Edinilen bilgilere göre, Savur ilçesine bağlı İçören Mahallesi'nde bulunan bir caminin tuvaletini kullanmak isteyen vatandaşlar, İzzettin Cebeci (38) isimli şahsı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk kontrolde İzzettin Cebeci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu.

CESET OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İzzettin Cebeci'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Savur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın detaylarını aydınlatmak ve şüpheli veya şüphelileri yakalamak için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.