Mardin Uluslararası Film Yarışması başvuruları başladı

Mardin, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Mardin Uluslararası Film Festivali ile yeniden sinemaseverlere kapılarını açıyor. "Güneydoğu'nun sinema ışığına açılan kapısı" olarak bilinen festivalde farklı kültür ve diller bir araya gelecek.

Festival kapsamında Kısa Film Yarışması için ulusal ve uluslararası başvurular alınmaya başladı. Genç sinemacılardan usta yönetmenlere kadar geniş bir katılıma açık olan bu bölüm, yaratıcılığı, özgün dili ve güçlü anlatımıyla öne çıkan yapımları izleyiciyle buluşturacak. Uzun Metraj Yarışma Bölümü ise iki aşamalı bir süreçle şekillenecek. İlk olarak Mardin Akademisyen Jürisi, başvurular arasından en dikkat çekici yapımları belirleyecek. Ardından sinema, edebiyat, müzik, sahne sanatları ve görsel sanatlar gibi farklı alanlardan isimlerin yer aldığı seçkin jüri, 6 özel seçki filmi değerlendirerek ödüllerini verecek.

MARDİN SİNEMA İLE AYDINLANACAK

Festival yalnızca bir yarışma platformu olmanın ötesinde; atölyeler, söyleşiler, özel gösterimler ve Mardin'in taş sokaklarında gerçekleşecek kültürel etkinliklerle şehri sinema ile aydınlatmayı hedefliyor.

Festival Başkanı Zeki Sincar, Festival Başkan Yardımcısı Adem Sincar ve Festival Direktörü Haydar Işık önderliğinde düzenlenen organizasyon, Mardin'in kültürel mirasını sinemanın evrensel diliyle buluşturarak unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

