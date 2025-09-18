Mardin’de 12 bin metrelik atıksu çalışmaları devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde yeni imar alanlarının ihtiyaçlarına yönelik başlattığı 12 bin metrelik atıksu hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

MARSU Genel Müdürlüğü, Mardin'in daha yaşanılabilir bir şehir kimliği kazanması ve sürdürülebilir, sağlıklı bir içmesuyu ile atıksu altyapı ağına kavuşması için çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde, imara açılan bölgelerde yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yatırım programına alınan içmesuyu ve atıksu projesinin ilk adımı olarak başlatılan 12 bin metre uzunluğundaki atıksu ana şebeke hattı döşeme çalışmaları hızla sürüyor.

Yürütülen proje kapsamında, yeni imar bölgesinin mevcut durumu ile birlikte gelecek nüfus artışı da dikkate alınarak 12 bin metrelik atıksu hattı döşeme çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca 7 bin 600 metre uzunluğundaki içme suyu hattı projesinin de kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

