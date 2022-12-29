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Mardin’de 15 günlük yasak uzatıldı

Mardin Valiliği, kent genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting yapma, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 23:14
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Mardin’de 15 günlük yasak uzatıldı

Mardin’de 15 günlük yasak uzatıldı
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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlıklara 2 iş günü içinde yapılan ve mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler haricinde diğer programların 15 Aralık’tan itibaren 15 gün yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, “İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi eylem, etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Mardin il sınırları içerisinde 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 00.01’den itibaren 13 Ocak 2023 Cuma günü saat 24.00'e kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır. Her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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