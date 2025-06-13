Mardin’de ‘17. Yeşilli Kiraz Festivali’ başladı



Yeşilli Kaymakamlığı ve belediye tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek festivalin açılışı törenle gerçekleştirildi. Törende, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri ve davetliler, Filistin ve Türk bayrakları eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Gençlik Merkezi bahçesinde açılış konuşmasını yapan AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, kirazın tarımsal üretime vesile olduğunu belirterek, "Burada kiraz işin bahanesi. Kiraz sayesinde hem tarımsal üretimimiz, hem kentsel dönüşüm hem de ilçemizin ve Mardin’in tanıtımı sağlanıyor. İnşallah çok güzel üç gün geçiririz" dedi.



Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç ise, "Hayrettin Başkanımızın sürekli bahsettiği bu kiraz festivalinin coşkusunu bu yıl da sizlerle birlikte yaşamanın gururunu yaşıyoruz. Bu tür festivaller ilçemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ise festivale bu yıl özel bir anlam yüklediklerini vurgulayarak, "Stantlarımızdaki bütün satış gelirleri Gazze’ye gönderilecek. Festival alanımızda Gazze ve Filistin bayrakları başımızın üstünde dalgalanacak. Her zaman o bayraklarla gurur duyacağız" dedi.



Filistin'in bir gün bağımsız ve özgür olacağını söyleyerek festivalin birinci önceliğinin Gazze olduğunu vurguyan Demir, festivalin bölgeyi temsil eden bir etkinlik olduğunu ve Mardin’in, 10 ilçeyle birlikte kardeşlik, birlik ve hoşgörü şehri olacağını belirtti.

Program sonunda ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu söyleşi gerçekleştirdi.

Festival, üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.