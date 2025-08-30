Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103’üncü yıl dönümü Mardin'de de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve protokolün Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başlayan program daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda devam etti.

Düzenlenen törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zafer Bayramı mesajının okunduğu törende Vali Akkoyun, kabul törenine katılan davetlilerin bayramını tebrik etti. Etkinliklerde, spor dalında derece yapan öğrencilere madalya ve kupa takdim edildi.

Tören, askeri birliklerinin geçişinin ardından son buldu.

