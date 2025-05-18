Mardin'de 47 bin çeşit kitap sergilendi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un talimatları ile bu yıl 2'incisi düzenlenen "Mardin 2.Kitap Fuarı" 7'den 70'e Mardinli vatandaşların büyük ilgisini görüyor. 16 Mayıs'ta okuyucularına kapılarını açan 2. Kitap Fuarını ziyaret eden Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, "Valimizin talimatları ile sosyal belediyecilik anlayışımız ile düzenlediğimiz Kitap Fuarı, okumaya ve kitaba verdiğimiz önemin en güzel göstergesidir. Geçtiğimiz yıl 2 bin metrekarelik alan üzerine kurduğumuz fuarımızı bu yıl 2 bin 500 metrekarelik alana genişletilip Mardin’e kazandırmanın mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz. 16 Mayısta başlayan ve 25 Mayıs kadar devam edecek kitap fuarımıza tüm Mardinli hemşerilerimizi ve okuyucularımızı bekliyoruz" dedi.