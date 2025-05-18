Mardin'de 47 bin çeşit kitap sergilendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mardin'de 47 bin çeşit kitap sergilendi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl, 2'incisi düzenlenen Kitap Fuarı’nda yer alan 47 yayın evinin sergilediği 47 bin çeşit kitap okuyucuların ilgi odağı oldu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un talimatları ile bu yıl 2'incisi düzenlenen "Mardin 2.Kitap Fuarı" 7'den 70'e Mardinli vatandaşların büyük ilgisini görüyor. 16 Mayıs'ta okuyucularına kapılarını açan 2. Kitap Fuarını ziyaret eden Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, "Valimizin talimatları ile sosyal belediyecilik anlayışımız ile düzenlediğimiz Kitap Fuarı, okumaya ve kitaba verdiğimiz önemin en güzel göstergesidir. Geçtiğimiz yıl 2 bin metrekarelik alan üzerine kurduğumuz fuarımızı bu yıl 2 bin 500 metrekarelik alana genişletilip Mardin’e kazandırmanın mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz. 16 Mayısta başlayan ve 25 Mayıs kadar devam edecek kitap fuarımıza tüm Mardinli hemşerilerimizi ve okuyucularımızı bekliyoruz" dedi.

Son Haberler
Korunan alanlara milyonlar akın etti
Korunan alanlara milyonlar akın etti
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: 4 yaralı var
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: 4 yaralı var
'Gilgameş Operası' dünya prömiyeri AKM'de gerçekleşti
'Gilgameş Operası' dünya prömiyeri AKM'de gerçekleşti
Hava sıcaklıkları ile ilgili sevindiren haber geldi! Hafta ortasından itibaren başlıyor
Hava sıcaklıkları ile ilgili sevindiren haber geldi! Hafta ortasından itibaren başlıyor
Gençler 90’lar şarkıları ile coştu
Gençler 90’lar şarkıları ile coştu