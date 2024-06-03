Mardin’de 7 günlük eylem yasağı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'dan geçerli olmak üzere 10 Haziran saat 23.59'a kadar açık alanlarda her türlü toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, bu önlemin Cumhuriyetin temel nitelikleri, milli güvenlik, kamu düzeni, suç önleme ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla alındığı vurgulandı.

Yasak kapsamında, Mardin il sınırları içinde il merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında her türlü eylemin gerçekleştirilmesinin yasaklandığı belirtildi. Bu süre zarfında, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere herhangi bir toplanma veya eylem yapılmayacak.