﻿9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında ekiplerce, 2013 yılında "tasarlayarak öldürme" suçundan arama kaydı olan firari M.B. ve H.B. yakalandı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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