Mardin'de 97 kaçak trafolar ancak güvenlk güçleriyle toplatıldı

Mardin'de kaçak trafolar toplatıldı

Mardin'de tespit edilen kaçak, abonesiz ve hacizli trafolar için Dicle Elektrik ancak güvenilik güçleriyle birlikte düzenlenen operasyonla toplatıldı.

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada 97 adet trafoya el konulduğu belirtildi. Toplatılan trafolardan bir günlük kayıt dışı kullanımın, 23 abonenin bir aylık enerji kullanımayla eş değer olduğu açıklandı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Dicle Elektrikten yapılan açıklamada, Mardin'de başlatılan çalışmayla kaçak kurulan trafoları toplattığı ayrıca borcunu ödemeyen ve kaçak kullanımda ısrar eden abonelerin trafolarını da "İcra Müdürlüğü" kararıyla muhafaza altına aldığı kaydedildi

TOPLATILAN TRAFO SAYISI 97

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı ve civarındaki mahallelerde borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin elektriğini keserken, kaçak trafoların da hepsine el koydu. Engellemeler sebebiyle bölgeye giremeyen ekipler, ancak jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleriyle çalışmaları yapabildi. Dicle Elektrikten yapılan açıklamada "tespit edilen 97 hacizli ve abonesiz trafo, 22 Temmuz'da güvenlik güçlerinin eşliğinde toplandı." ifadeleri kullanıldı.

KAÇAK MİKTARININ YILLIK KARŞILIĞI 90 MİLYON LİRA

Mardin'de sadece bir gün içerisinde gerçekleştirilen çalışmada el konulan trafolardan yıllık 90 milyon lira tutarında kaçak tüketimin önüne geçildiği belirtildi.

Bölgedeki bir günlük kayıt dışı kullanım, 23 bin abonenin bir aylık enerji kullanımına tekabül ettiği belirtilen açıklamada kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi için yürütülen çalışmalar sürdürüleceği ifade edildi.