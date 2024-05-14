Mardin'de Akaryakıt yüklü tanker devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Mardin'de Akaryakıt yüklü tanker devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpan akaryakıt yüklü tanker devrildi. Kazada tankerin şoförü Şivan Dönmüş (30) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Balaban Mahallesi mevkisinde, Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi.

Cizre istikametinden gelen Şivan Dönmüş idaresindeki 73 AAC 717 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şivan Dönmüş’ün cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Devrilen tankerden sızan akaryakıtın yanma riskine karşı itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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