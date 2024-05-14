Mardin'de Akaryakıt yüklü tanker devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Balaban Mahallesi mevkisinde, Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi.
Cizre istikametinden gelen Şivan Dönmüş idaresindeki 73 AAC 717 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak devrildi.
Araçta sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şivan Dönmüş’ün cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Devrilen tankerden sızan akaryakıtın yanma riskine karşı itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.