Mardin’de akıl almaz kaçak! Tankere gizlenmiş: 430 hanenin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede

Dicle Elektrik, Mardin'in Savur ilçesinde dron ile yaptığı kontrollerde, üzeri kesilerek içerisine kaçak trafo yerleştirilmiş tekerlekli bir su tankeri tespit etti. Kaçak trafonun 430 haneye yetecek güçte olduğu ve tarımsal sulamada kullanıldığı tespit edildi. Aynı bölgede ayrıca 5 kaçak trafo daha bulundu.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan altı ilde hizmet veren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Sorumluluk bölgesinde elektrik şebekesine ve ekonomiye zarar veren kaçak tüketimi tespit etmek için oluşturulan dron filosu, kaçak elektrik denetimini sürdürüyor. Son olarak Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal Şenocak Mahallesi'nde yapılan taramalarda, üzeri kesilerek içerisine kaçak trafo yerleştirilen tekerlekli bir su tankeri denetim dronu tarafından tespit edildi.

430 HANEYE YETECEK GÜÇTE KAÇAK KULLANIM

Dicle Elektrik ekiplerinin dron ile tespit ettiği kaçak trafo, bir traktöre bağlı römork üzerindeki tekerlekli su tankeri içine gizlendiği ortaya çıktı. Yerden bakıldığında sıradan bir su tankeri gibi görünen bu düzenek, detaylı dron görüntüleriyle bulundu. Yapılan teknik incelemede, söz konusu trafonun 430 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu belirlendi. Dicle Elektrik mühendisleri, bu büyüklükteki kaçak trafoların özellikle tarımsal sulama alanlarında şebekeye aşırı yük bindirdiğini, voltaj dalgalanmalarına neden olarak diğer abonelerin enerji kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti. Aynı bölgede yapılan taramalarda 5 kaçak trafo daha tespit edilirken, bu trafoların tamamının yüzlerce metre derinlikten su çekmek için kullanıldığı anlaşıldı.

Dicle Elektrik yetkilileri, tespit edilen tüm kaçak trafolar için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Kaçak elektrik kullanımının yalnızca dağıtım şebekesine değil, ülke ekonomisine, çevreye ve tarımsal üretime de zarar verdiğini belirten yetkililer, "Amacımız tüm abonelerimizin adil bir şekilde kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmesidir. Bu nedenle teknolojiyi de kullanarak kaçak tüketimle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.