Mardin'de anaokulunda öğretmene şiddet: İki kardeş gözaltına alındı

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan iki kardeş gözaltına alındı.

Olay, Hediye Alay Aktaş Anaokulu'nda dün yaşandı. İddiaya göre, ana kapıdan girmek isteyen iki boksör kardeş, öğretmen Yusuf E.’den kapıyı açmasını istedi. Anahtarının olmadığını belirten öğretmenle tartışan kardeşler, kısa sürede yumruklu ve kemerli bir kavgaya dönüştü.

Kardeşlerden biri öğretmene yumruklarla saldırırken, diğeri kemerle darbetti. Diğer öğretmenlerin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Yaralı öğretmen, sağlık ekipleri tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yusuf E.’nin şikayeti üzerine saldırgan kardeşler gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sendika Basın Açıklaması Yaptı

Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Mardin İl Başkanı Abdulselam Demir, olaya tepki göstererek okul önünde basın açıklaması düzenledi.

Demir, eğitimcilere yönelik şiddetin toplumsal bir sorun haline geldiğini belirterek, "Eğitimciler, şiddetin mağduru durumundadır. Eğitimcinin itibarını artıracak, konumunu güçlendirecek ve tehlikelerden koruyacak tedbirler almak zorundayız. Eğitim, şiddeti ortadan kaldıran bir enstrüman olmalıdır. Öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalıdır ve değerler eğitimi, aileyi de kapsayacak şekilde yeniden ele alınmalıdır. Mazıdağı Anaokulu’ndaki bu saldırı sıradan bir olay değildir ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz" dedi.