Mardin’de belediye önündeki tartışmada vuruldu

Kaynak: DHA
Mardin’de belediye önündeki tartışmada vuruldu
Mardin’de Kadri A. (48), Kızıltepe ilçesi belediye hizmet binası önünde kavga ettiği kişi tarafından silahla vuruldu.

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki Kızıltepe Belediyesi hizmet binası önünde yaşanan olayda, Kadri A. ile bir şahıs, bilinmeyen sebeple tartıştı. Yaşanan tartışmada şüpheli, yanında getirdiği silahla Kadri A.'ya ateş etti.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından vurularak yaralanan Kadri A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadri A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için inceleme başlatıldı.

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