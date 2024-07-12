Mardin’de bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi için operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 20.00 itibarıyla Dargeçit'in Sümer Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ve vatandaşların bu kısıtlamaya uyması gerektiği vurgulandı.