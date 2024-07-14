Mardin'de bir TIR 70 yaşındaki yayayı ezdi

Kaynak: DHA
Mardin'de bir TIR 70 yaşındaki yayayı ezdi

Mardin’de yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Şeyhmus Bulut TIR çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Mardin-Midyat kara yolu Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, T.O. (44)’nun kontrolündeki TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyhmus Bulut'a hızla çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle Bulut savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinden sonra Bulut'un cenazesi, ilçeye bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Gözaltına alınan T.O. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan Bulut'a TIR'ın çarptığı, daha sonra da yola savrulan yayaya çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

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