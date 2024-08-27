Mardin'de çocuğuna işkence eden şahıs linç edilecekti

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşanan bir olayda, 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddia edilen Suriyeli H.A. (35) gözaltına alındı. Çocuğu elleri plastik kelepçelerle bağlı halde bulan mahalle sakinleri, durumu hemen polise bildirdi. Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay mahalinde toplanan kalabalık öfkeyle H.A.’yı linç etmeye çalıştı. Polis ekipleri, linç edilmek üzere olan H.A.’yı güçlükle kurtardı ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Savur Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.A.’nın, henüz ismi açıklanmayan 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence ettiğini fark ederek durumu hemen polise ihbar etti. Bölgeye hızla intikal eden polis ekipleri, H.A.’nın yaşadığı eve girerek arama yaptı. Bu sırada mahalleli, çocuğu evin bir köşesinde elleri plastik kelepçelerle bağlanmış halde buldu. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olmayan çocuğun tedavisine başlanırken, yaşananlar mahallede büyük bir infiale yol açtı.

H.A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, mahallede toplanan öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istendi. Polis, H.A.’yı linç girişiminden son anda kurtardı ve emniyete götürdü. Olayın ardından başlatılan soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla devam ediyor. Mahalle sakinleri, yaşanan bu korkunç olay karşısında büyük bir şok yaşadıklarını ifade ederken, sosyal hizmetler ve sağlık yetkilileri de çocuğun durumu ve ailevi koşulları hakkında detaylı bir inceleme başlattı.