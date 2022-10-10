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Mardin’de düğün yolunda kaza: 2’si çocuk 5 yaralı   

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düğüne giden aracın başka bir araçla çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.   

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 21:52
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Mardin’de düğün yolunda kaza: 2’si çocuk 5 yaralı   

Mardin’de düğün yolunda kaza: 2’si çocuk 5 yaralı   
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Edilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi Stadyum Caddesi'nde bulunan düğün salonuna giden aileyi taşıyan hafif ticari araç, başka bir hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri duvara çarparak durabildi. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımlarına koştuğu kazazedeler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 
                             

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