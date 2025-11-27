Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kuyumcu esnaf arasında çıkıp, büyüyen tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, meydanda bulunan iki kuyumcu esnafı arasında iş yerinin önüne montajı yapılan klima motoru ve gider suyu yüzünden tartışma çıktı.

POLİS TARAFLARI AYIRMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Şirin D. (35), Diyar D. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken; polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Şirin D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı

AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Ağır yaralanan 2 kişiden Ulaş Delener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Delener'in cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şirin D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi