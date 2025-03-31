Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mardin Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DYR 447 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobildeki Rüstem Kılınç (35), Abdulkadir Y. (38), Sinan Ç. (30) ve Diyar Y. (29) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Rüstem Kılınç, kurtarılamadı.

Kılınç'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Son Haberler
İran, ABD'ye İsviçre üzerinden nota verdi!
İran, ABD'ye İsviçre üzerinden nota verdi!
Kayseri'de parktaki kavgada 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Kayseri'de parktaki kavgada 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Sokakta kızlı erkekli kavga
Sokakta kızlı erkekli kavga
Shakespeare’in kayıp hazinesi sahneye döndü!
Shakespeare’in kayıp hazinesi sahneye döndü!
Kenan Yıldız, Tudor’un ilk maçında galibiyeti getirdi: “O artık dokunulmaz” dediler
Kenan Yıldız, Tudor’un ilk maçında galibiyeti getirdi: “O artık dokunulmaz” dediler