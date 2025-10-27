Feci kaza Mardin’in Derik ilçesinde yaşandı. Plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki otobüs ve minibüs durağına girdi.

4 YARALI VAR

Kazada durakta bekleyen İ.H.E. (62) ile araçlardaki C.P. (63), R.D. (38) ve S.D. (34) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan yetkililer sürücüleri can ve mal güvenlikleri için sık sık trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.