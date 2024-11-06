Mardin'de feci kaza: Araç takla attı: 3 ölü, 1'i bebek 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mardin'de feci kaza: Araç takla attı: 3 ölü, 1'i bebek 5 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çatalan Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı.

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İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada Ö.E. (23), F.E. (60), H.E. (27), V.E. (15) ve 5 aylık bir bebek yaralandı.

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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ö.E. ile F.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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