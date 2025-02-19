Mardin'de feci kaza! At ön camdan içeri girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mardin'de feci kaza! At ön camdan içeri girdi

Mardin’in Midyat ilçesinde yaşanan bir kaza akıllara durgunluk verdi. Bir otomobil sürücüsü kara yolunda karşısına çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisi ile at ön camdan içeri girdi.

Kaza, gece saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Gülveren Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ALF 020 hafif ticari araç, Midyat-Dargeçit kara yolunda yola çıkan başıboş ata çarptı.

Mardin'de feci kaza! At ön camdan içeri girdi

Çarpmanın etkisiyle at, aracın ön camından içeri girdi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, at öldü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de feci kaza! At ön camdan içeri girdi

Mardin'de feci kaza! At ön camdan içeri girdi

Mardin'de feci kaza! At ön camdan içeri girdi

Mardin'de feci kaza! At ön camdan içeri girdi

Mardin'de feci kaza! At ön camdan içeri girdi

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