Mardin'de feci kaza: Devrilen tanker can aldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

TANKER KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Duruca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Muhammed Miraç Sidar (52) yönetimindeki tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan kontrolde tanker sürücüsü Muhammed Miraç Sidar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tankerde bulunan Muhammed Yusuf İmrak (19) ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri duruma müdahale etti. Yaralı Muhammed Yusuf İmrak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.