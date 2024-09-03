Mardin'de feci kaza: Kamyonet, beton direk yüklü vinçe çarptı!

Kaynak: İHA
Mardin'de feci kaza: Kamyonet, beton direk yüklü vinçe çarptı!

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti.

Sanayi Mahallesi Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Ş.A. yönetimindeki plakalı Ford Connect kamyonet, beton direk taşıyan bir vinçle arkadan çarpıştı ve ardından duvara savruldu.

Kazayı görenler durumu hemen 112 acil servisine, itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araç içinde sıkışan Ş.A.'yı itfaiyenin kesici ayırıcı cihazlarıyla kurtardı ve 112 ekiplerine teslim etti.

Yaralı, hızla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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