Mardin’de firari 12 şüpheli mahkemece tutuklandı

Kaynak: İHA
Mardin’de firari 12 şüpheli mahkemece tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 12 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Mardin'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 12 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; "dolandırıcılık" suçundan "5 yıl" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan "2 yıl 1 ay" hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor.

Son Haberler
Ayvalık’ta kaçak göçmen operasyonu
Ayvalık’ta kaçak göçmen operasyonu
Kızılay, karda yollarda kalanlara yardım elini uzattı
Kızılay, karda yollarda kalanlara yardım elini uzattı
Kızakları leğen ve poşetler oldu
Kızakları leğen ve poşetler oldu
GSS borçları için yasa teklifi! 2 milyar TL prim borcu silinecek
GSS borçları için yasa teklifi! 2 milyar TL prim borcu silinecek
Mardin’de firari 12 şüpheli mahkemece tutuklandı
Mardin’de firari 12 şüpheli mahkemece tutuklandı