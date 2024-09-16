Mardin’de firari 8 suçlu tutuklandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik gerçekleşen operasyonlarda yakalanan 8 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafınca, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmalarda, 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan şahıslar arasında; "hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti" suçundan 31 yıl, 6 ay, 20 gün ve "dolandırıcılık" suçundan 15 yıl, 1 ay hapis cezası alan 2 şahıs da yer alıyor.