Mardin'de genç sürücü, iyilik yapmak isterken canından oldu

Kaynak: İHA
Mardin'de genç sürücü, iyilik yapmak isterken canından oldu

Mardin'de genç sürücü, yoldaki lastiği kaldırmak için otomobilinden indi, başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını kaybetti.

Mardin Nusaybin ilçesinde yolda gördüğü lastiği kaldırmak için otomobilinden inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu can verdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin'e bağlı kırsal Hasantepe Mahallesi mevkii Uluslararası İpekyolu üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Cizre yönünden Nusaybin'e seyir halinde olan 33 yaşındaki İbrahim Erduran olun ortasında düşmüş tır lastiği görünce otomobilini kenara çekti.

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Erduran, kazaya neden olmaması için lastiği yoldan kaldırmak isterken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir aracın çarpmasıyla yaralandı.

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Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Erduran, gösterilen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Erduran'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verildi.

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