Mardin'de gösteri ve yürüyüş yasağı

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akkış’ın gözaltına alınması ve belediyeye kayyımın atanmasından sonra yaşanabilecek protestoların önüne geçilmesi için Mardin’de Valilik tarafından 7 gün süre ile toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklandı.

Valilik tarafında konuya ilişkin yapılan açıklamada, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, oturma, nöbet eyleminin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık tarafından 4 Haziran 2024 Salı günü saat 08.00’den 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar 7 gün süre ile yasaklandığı duyuruldu.