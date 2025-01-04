Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA
Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şafak Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. N.Ş. (21), Ö.S. (22), N.K. (38), U.Ü. (42), I.Ç. (2) ve R.Ö. (62) isimli yaralılar ambulaslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Not bırakarak otel odasında canına kıydı
Not bırakarak otel odasında canına kıydı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı
Okan Buruk: Bu maçı kazanacağımız kadar oynadık
Okan Buruk: Bu maçı kazanacağımız kadar oynadık
Karadeniz derbisinin galibi Samsunspor!
Karadeniz derbisinin galibi Samsunspor!
Tartıştığı adamı sırtından bıçakladı
Tartıştığı adamı sırtından bıçakladı