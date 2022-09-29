29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Mardin’de iki okulda 22 öğrenci yemek sonrası rahatsızlandı  

Mardin’de iki okulda 22 öğrenci yemek sonrası rahatsızlandı  

Mardin’in Derik ilçesinde Kale Ortaokulu ve Seydi Keskin Ortaokulu'ndan 22 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 20:08
Takip Et

Mardin’de iki okulda 22 öğrenci yemek sonrası rahatsızlandı  

Mardin’de iki okulda 22 öğrenci yemek sonrası rahatsızlandı  
+
Aa
-

Alınan bilgilere göre, Derik ilçesinde Kale Ortaokulu ve Seydi Keskin Ortaokulu'ndan 22 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra karın ağrısı şikâyetiyle ailelerinin refakatiyle hastaneye başvurdu.

Öğrencilere serum takılarak hayatı tehlikelerin olmadığı, zehirlenme sebebinin de gıda mühendisleri tarafından yapılacak araştırma sonrası netleşeceği belirtildi.

                                        

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
2
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
3
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
6
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Turhan Çömez'den Erdoğan'a 'Porsche'li yanıt: Asıl süfli olan ülkeyi soyanlardır...
7
﻿Turhan Çömez'den Erdoğan'a 'Porsche'li yanıt: Asıl süfli olan ülkeyi soyanlardır...
﻿Turhan Çömez'den Erdoğan'a 'Porsche'li yanıt: Asıl süfli olan ülkeyi soyanlardır...
﻿HDP'li Semra Güzel hakkında istenen ceza belli oldu
﻿HDP'li Semra Güzel hakkında istenen ceza belli oldu
﻿HDP'li Semra Güzel hakkında istenen ceza belli oldu
﻿TESK Başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi
﻿TESK Başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi
﻿TESK Başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi
﻿Mardin’de iki okulda 22 öğrenci yemek sonrası rahatsızlandı  
﻿Mardin’de iki okulda 22 öğrenci yemek sonrası rahatsızlandı  
﻿Mardin’de iki okulda 22 öğrenci yemek sonrası rahatsızlandı  
﻿Gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı
﻿Gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı
﻿Gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.