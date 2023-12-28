Mardin'de kadın cinayeti: Sokak ortasında öldürüldü

Kaynak: DHA
Mardin'de kadın cinayeti: Sokak ortasında öldürüldü
Mardin'de, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Zeynep Gül Kuşçu, hayatını kaybetti.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde

Gençlik Sokak’ta yürüyen 31 yaşındaki Zeynep Gül Kuşçu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı.

Başından vurulan Zeynep Gül Kuşçu'nun, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zeynep'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

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