Mardin'de kan donduran cinayet: Pazarcı cami tuvaletinde öldürüldü

Kaynak: DHA
Mardin'de kan donduran cinayet: Pazarcı cami tuvaletinde öldürüldü

Mardin Savur’da 40 yaşındaki pazarcı İzzettin Cebeci, cami tuvaletinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Cenaze otopsiye gönderildi, jandarma soruşturma başlattı.

Midyat'ın Yolbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve halk pazarlarında meyve-sebze tezgahı kurarak geçimini sağlayan İzzettin Cebeci, pazarın kurulduğu Savur ilçesine bağlı kırsal İçören Mahallesi'ne geldi. Burada tezgahını açan ve bir süre satış yapan Cebeci, öğle saatleri pazarın kurulduğu alana yakın camiye gitti. Dönmeyince arkadaşları telefon açtı ama ulaşamadı.

Bunun üzerine pazarcı arkadaşları, gittikleri cami tuvaletinde Cebeci'yi boğazı kesilmiş halde buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cebeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemenin ardından cansız beden, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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