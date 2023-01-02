Mardin'de katliam gibi kaza: 6 ölü

İHA'nin haberine göre, kaza, sabah saatlerinde Ömerli - Midyat karayolu üzerinde bulunan Alıçlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kamu çalışanlarını taşıyan 47 AT 479 plakalı aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirmelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.